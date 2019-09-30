Кароль на телетанцях виставила стегно і груди у сексі-сукні
Понеділок, 30 вересня 2019, 17:38
Співачка Тіна Кароль вразила черговим сексуальним образом.
Для ефіру "Танців з зірками" артистка обрала чорну сукню на бретелях, з глибоким декольте та височенним розрізом, який оголив ногу зірки аж до стегна.
У коментарях Тіну порівняли з Анджеліною Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт".
Нагадаємо,не так давно Кароль випустила кліп, у якому показала тіло в купальнику.
Фото з Instagram
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