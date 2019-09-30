Кароль на телетанцях виставила стегно і груди у сексі-сукні

Понеділок, 30 вересня 2019, 17:38

Співачка Тіна Кароль вразила черговим сексуальним образом.

Для ефіру "Танців з зірками" артистка обрала чорну сукню на бретелях, з глибоким декольте та височенним розрізом, який оголив ногу зірки аж до стегна.

У коментарях Тіну порівняли з Анджеліною Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт".

 
"Розкішна", "богиня" і ще багато подібних слів пишуть фанати Кароль
 
Зачіску Тіна теж дещо змінила
 
І улюблену червону помаду замінила на нюдову
 
Співачка якось казала, що пишається всіма своїми рішеннями

Нагадаємо,не так давно Кароль випустила кліп, у якому показала тіло в купальнику.

Фото з Instagram

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