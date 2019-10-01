Лобода, Кароль і Повалій заспівали на весіллі світської тренерки в Києві

1 жовтня 2019, 09:51

Минулими вихідними в Києві відбулося весілля Валерії Версальської, в студії якої свої шпагати тренують ледь не усі співачки української сцени.

У столичному готелі Єлизавети Юрушевої, де відбулося свято, на одній сцені заспівали одразу три діви – Світлана Лобода, Тіна Кароль і Таїсія Повалій.

Ім'я обранця Валерії, до речі, залишилося таємницею. Ані наречена, ані гості його не назвали у своїх постах в Instagram.

 
Валерія Версальська вийшла заміж у готелі Юрушевої

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My day❤️ @juliadzhulay make up & hair🌟

Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓪𝓵𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪❤️ (@versalskaya) 28 Сен 2019 в 11:02 PDT

 
 
 
 
 
Григорій Решетник вів свято, а Тіна Кароль розважала гостей піснями

 
Лобода, яка займається у студії Версальської, теж співала на весіллі
 
 
Навіть Повалій покликали заспівати

Весілля традиційно тривало два дні. На другий день наречена була вже у червоній вишитій сукні.

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Day 2 ❤️ @juliadzhulay make up & hair

Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓪𝓵𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪❤️ (@versalskaya) 30 Сен 2019 в 1:53 PDT

Нагадаємо, цими ж вихідними у Греції відгуляв весілля старший син Ігоря Ніконова.

Фото та відео з Instagram і Jetsetter.ua


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