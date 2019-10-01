Лобода, Кароль і Повалій заспівали на весіллі світської тренерки в Києві
1 жовтня 2019, 09:51
Минулими вихідними в Києві відбулося весілля Валерії Версальської, в студії якої свої шпагати тренують ледь не усі співачки української сцени.
У столичному готелі Єлизавети Юрушевої, де відбулося свято, на одній сцені заспівали одразу три діви – Світлана Лобода, Тіна Кароль і Таїсія Повалій.
Ім'я обранця Валерії, до речі, залишилося таємницею. Ані наречена, ані гості його не назвали у своїх постах в Instagram.
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Человек с благородной душой и добрым сердцем @tina_karol обожаю💙 Спасибо за необыкновенный праздник🙏🏻
Весілля традиційно тривало два дні. На другий день наречена була вже у червоній вишитій сукні.
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Нагадаємо, цими ж вихідними у Греції відгуляв весілля старший син Ігоря Ніконова.
Фото та відео з Instagram і Jetsetter.ua
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