Депутатка Діденко вигуляла в Раду шузи та сумку за 80 тисяч
Фракція "Слуга народу", схоже, має найбільше любительок дорогих брендів, які не соромляться показувати їх на своєму робочому місці – в Раді.
Одна з таких модниця – Юлія Діденко, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Жіночка, у декларації якої є кілька коштовних годинників та ювелірних прикрас, вигуляла в Раду сумку та ботильони, загальна вартість яких перевищує дві середні депутатські зарплатні. Тобто близько 80 тисяч гривень.
Брендові речі на депутатці помітила журналістка Анна Стешенко та написала про це у своєму Facebook.
До того, як стати депутаткою, 42-річна Діденко понад 10 років займалася підприємницькою діяльністю. Сама вона з Донецька, але з 2009-го року працювала в Одесі, зокрема, у готельній галузі.
Але Діденко поки не переплюнула свою колегу Оксану Дмитрієву, у якої один жакет коштує близько 50-ти тисяч гривень.
Фото Ян Доброносов та з Facebook Діденко