Депутатка Діденко вигуляла в Раду шузи та сумку за 80 тисяч

Фракція "Слуга народу", схоже, має найбільше любительок дорогих брендів, які не соромляться показувати їх на своєму робочому місці – в Раді.

Одна з таких модниця – Юлія Діденко, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Жіночка, у декларації якої є кілька коштовних годинників та ювелірних прикрас, вигуляла в Раду сумку та ботильони, загальна вартість яких перевищує дві середні депутатські зарплатні. Тобто близько 80 тисяч гривень.

Брендові речі на депутатці помітила журналістка Анна Стешенко та написала про це у своєму Facebook.

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Такі шузи від бренду Casadei коштують понад 33 тисячі гривень фото ян доброносов

Але зі знижкою їх зараз можна придбати вдвічі дешевше

Сумка з нової колекції Saint Laurent приблизно за 45 тисяч гривень

І це ще шкіряний тренч пані депутатки залишився невпізнаним

А ось Діденко у шкіряній куртці від Dior позує з колегою Людмилою Марченко в кулуарах Ради

До того, як стати депутаткою, 42-річна Діденко понад 10 років займалася підприємницькою діяльністю. Сама вона з Донецька, але з 2009-го року працювала в Одесі, зокрема, у готельній галузі.

Але Діденко поки не переплюнула свою колегу Оксану Дмитрієву, у якої один жакет коштує близько 50-ти тисяч гривень.

Фото Ян Доброносов та з Facebook Діденко