Жакет за 47 тисяч: зе-депутатка Дмитрієва вигуляла в Раду черговий бренд

Схоже, у депутатки від "Слуги народу" Оксани Дмитрієвої є шанс здобути славу головної любительки дорогого шмаття у новій Раді.

Адже саме її постійно бачать то з сумками за кілька тисяч доларів, то у взутті за пів депутатської зарплатні.

А 4-го лютого колишня стоматологиня прийшла на роботу у культовому жакеті Balmain, який коштує 47 тисяч 350 гривень.

Фото зе-депутатки у пудровому піджаку виклала журналістка Анна Стешенко у своєму Facebook.

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Середня зарплата депутата складає 40 тисяч гривень, а піджак на Оксані коштує 47 тисяч. Дивно, що айфон ще не 11-й фото анна стешенко

Причому журналістка запитала Дмитрієву, чи це на ній не фейк. Депутатка відповіла неоднозначно.

До слова, таку саму модель жакета від Balmain раніше можна було бачити на Ірині Луценко.

У парламенті попереднього скликання брендовою модницею була Ірина Луценко фото з facebook

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