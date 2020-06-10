Як Астаф’єва та Різатдінова у дизайнерських масках в музеї позували. ФОТО
10 червня 2020, 17:49
Попри деякі послаблення карантину в столиці, маски знімати ще зарано. Зате їх можна зробити повноцінним, а іноді навіть розкішним аксесуаром.
Саме в таких масках від дизайнерки Марти Холод позували Даша Астаф’єва, Ганна Різатдінова, Юлія Саніна, Олександра Кучеренко та Катерина Павленко для проєкту JetSetter.
Для зйомка під назвою "Зарано зривати маски!" обрали Національний художній музей.
Фото JetSetter
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