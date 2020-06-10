Як Астаф’єва та Різатдінова у дизайнерських масках в музеї позували. ФОТО

Попри деякі послаблення карантину в столиці, маски знімати ще зарано. Зате їх можна зробити повноцінним, а іноді навіть розкішним аксесуаром.

Саме в таких масках від дизайнерки Марти Холод позували Даша Астаф’єва, Ганна Різатдінова, Юлія Саніна, Олександра Кучеренко та Катерина Павленко для проєкту JetSetter.

Для зйомка під назвою "Зарано зривати маски!" обрали Національний художній музей.

"Бракує нам спілкування, репетицій і гастролей", - зізналася солістка "The Hardkiss" Юлія Саніна, говорячи про карантин

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Даша запевенила, що суворо дотримувалася карантину

"Дуже хочу подорожувати. Хоча б Україною…" - зазначила вона

"Насамперед хочу відвідати кінотеатр та змагання з художньої гімнастики", - зізналася олімпійська призерка Аня Різатдінова

"Щиро кажучи, я дуже скучила за театральними постановками, залюбки присвятила б один із вечорів такому виду активності. Скучила також і за танцями", - сказала модель Олександра Кучеренко

"Щойно відновлять залізничне сполучення у звичному режимі, відразу вирушу в гори. Будь-куди, насправді.

Мрію саме про гори, аби наповну насолодитися цією атмосферою", - зізналася солістка гурту Go_A Катя Павленко

Фото JetSetter

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