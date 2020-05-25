Маска під колір бікіні: пишнотіла Lizzo показала карантинний лук у басейні

Понеділок, 25 травня 2020, 13:40

Американська реперка Lizzo вже підготувалася до літа на карантині.

У своєму Instagram артистка, яка оспівує любов до свого пишного тіла, знялася в купальнику, масці та рукавичках.  

"Ласкаво прошу у літо-2020", - написала Ліззо.

 
Адаптація моди під карантин - маска і рукавички під колір бікіні 
 
"Ненависть до себе починала до мене підкрадатися, і мені довелося згадати, що я - на 110% ще те стерво", - якось казала Lizzo
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Go look in the mirror. That body *is* your summer body. Now twerk w me ho! 🤪

Публикация от Lizzo (@lizzobeeating) 23 Май 2020 в 9:59 PDT

 

Нагадаємо, нещодавно Lizzo присоромила чоловіків, які хейтять пишнотілих жінок. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Lizzo до чоловіків, які соромлять товстунок: Ми ж не говоримо про розмір ваших членів

Гола і з флейтою: реперка Lizzo знялася для музичного видання

8 номінацій на Grammy-2020, флейта та оголений бодіпозитив: що треба знати про артистку року Lizzo

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів