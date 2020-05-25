Маска під колір бікіні: пишнотіла Lizzo показала карантинний лук у басейні

Американська реперка Lizzo вже підготувалася до літа на карантині.

У своєму Instagram артистка, яка оспівує любов до свого пишного тіла, знялася в купальнику, масці та рукавичках.

"Ласкаво прошу у літо-2020", - написала Ліззо.

Адаптація моди під карантин - маска і рукавички під колір бікіні

"Ненависть до себе починала до мене підкрадатися, і мені довелося згадати, що я - на 110% ще те стерво", - якось казала Lizzo

Нагадаємо, нещодавно Lizzo присоромила чоловіків, які хейтять пишнотілих жінок.

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