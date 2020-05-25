Маска під колір бікіні: пишнотіла Lizzo показала карантинний лук у басейні
Понеділок, 25 травня 2020, 13:40
Американська реперка Lizzo вже підготувалася до літа на карантині.
У своєму Instagram артистка, яка оспівує любов до свого пишного тіла, знялася в купальнику, масці та рукавичках.
"Ласкаво прошу у літо-2020", - написала Ліззо.
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Go look in the mirror. That body *is* your summer body. Now twerk w me ho! 🤪
Нагадаємо, нещодавно Lizzo присоромила чоловіків, які хейтять пишнотілих жінок.
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