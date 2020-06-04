Вимушений карантинний дрескод уже став звичним і навіть увійшов у світові модні тренди.

Політики і зірки підбирають маски та гумові рукавички під вбрання, а дизайнери фантазують на тему принтів, кольорів і матеріалів.

Одна з найбільших модниць Ради, Юлія Тимошенко протягом всього карантину не експериментувала з масками. Леді Ю просто носила чорну, яка пасувала до всіх її костюмів.

І ось раптом депутатка прийшла на роботу у чорній, вишитій квітами масці. Фото оприлюднили в Instagram.

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Тимошенко урізноманітнила свій лук квіточками

"Хто сказав, що вимушений дрескод не може бути вишуканим? Ось яку красу презентувала мені сьогодні донька одного з колег)", - написала Юля.

А на початку карантину лідерка "Батьківщини" носила просто чорну маску

Нагадаємо, однією з перших маску як частину вбрання обіграла президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Своює БДСМ-маскою вразив політолог Вадим Карасьов, а депутатка Єлизавета Богуцька взагалі прийшла в Раду в дірявій плетеній масці.

Фото з Instagram