Вишуканий дрескод: Тимошенко вигуляла в Раду маску в квіточки
Вимушений карантинний дрескод уже став звичним і навіть увійшов у світові модні тренди.
Політики і зірки підбирають маски та гумові рукавички під вбрання, а дизайнери фантазують на тему принтів, кольорів і матеріалів.
Одна з найбільших модниць Ради, Юлія Тимошенко протягом всього карантину не експериментувала з масками. Леді Ю просто носила чорну, яка пасувала до всіх її костюмів.
І ось раптом депутатка прийшла на роботу у чорній, вишитій квітами масці. Фото оприлюднили в Instagram.
"Хто сказав, що вимушений дрескод не може бути вишуканим? Ось яку красу презентувала мені сьогодні донька одного з колег)", - написала Юля.
Нагадаємо, однією з перших маску як частину вбрання обіграла президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Своює БДСМ-маскою вразив політолог Вадим Карасьов, а депутатка Єлизавета Богуцька взагалі прийшла в Раду в дірявій плетеній масці.
Фото з Instagram