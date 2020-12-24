Дружина президента Олена Зеленська зізналася, що тривалий час не хотіла переїжджати на державну дачу, де зовсім не почувається як вдома.

У деякі приміщення надто великого будинку вони навіть не заходять.

Про те, як для Зеленських змінили інтер’єр "пшонка-стайл" та про свої найцікавіші зустрічі з відомими людьми під час офіційних візитів перша леді розказала в інтерв’ю "Новому времени".

"З перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов'язки. Тому що в багатоквартирному будинку складно: там є сусіди, пропускний режим їм заважає. І вони [держохорона] не можуть повністю свою роботу виконувати", - зазначила Зеленська, розказуючи про життя на держдачі.

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Олена запевняє, що дуже не хотіла жити на держдачі у Конча-Заспі

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Може, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зізналася перша леді.

"Ми зняли ці люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували [стіни] в сірий колір", - розказала Зеленська.

На запитання про найдорожчу річ, куплену цього року, перша леді відповіла: "Я особливо дорогі речі не купую, якось мені нема чого. Нічого такого не купувала".

За час президентства її чоловіка, Олена встигла поспілкуватися з багатьма відомим та визначними людьми. В інтерв’ю вона розповіла, з ким їй було найцікавіше.

Особливе враження на неї справили візити до Ватикану та до Лондона.

"Папа римський - велика людина, мені дуже імпонує його життєва позиція. Він добра і щира людина. І хоча моє особисте спілкування з ним було не таким довгим, як у президента, наприклад, але все одно залишило дуже приємне враження", - зауважила перша леді.

"І Вільям з Кейт (Міддлтон). Це була приємна розмова двох сімейних пар, яка, звичайно ж, був і про політику, але вийшло дуже тепло. Мені здається, ми всі вчотирьох отримали від нього однакове задоволення", - зазначила вона.

Також Зеленська відзначила, що саме поради першої леді Франції їй дуже допомогли.

"Один із перших візитів у нас був до Франції. Бріджит Макрон справила на мене приємне враження, у нас була довга розмова. Відкрию секрет, як зазвичай відбуваються такі бесіди. Все регламентовано: коли проходить час, входить представник протоколу, зазвичай - приймаючої сторони, і робить знак, що пора і честь знати. Бріджит відсилала цього представника, напевно, рази три, тому що ми говорили", - згадала Олена.

"Вона давала мені дуже багато чисто жіночих порад - як з цим жити, як не переживати, приділяти увагу сім'ї і чоловікові, не дивитися на обмеження, ходити в кіно, на концерти. Я намагаюся слідувати її порадам. По-людськи дуже тепле спілкування вийшло. Вона чудова жінка, є чому в неї повчитися", - наголосила Зеленська.

"Щоранку я випиваю мінімум дві чашки кави до всього. Поки я не випила дві чашки кави, день не розпочинається", - зізналася Олена, говорячи про свої guilty pleasure

Фото з Facebook Зеленської

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