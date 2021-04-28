Фейк із Вінниці чи бренд за 13 тисяч: депутатка Білозір вигуляла в Раду цікавий пасок

Депутатка Лариса Білозір так зраділа весняному сонечку, що у перерві між роботою в Раді попозувала фотографам у сукні, підперезаній цікавим ременем.

Чорний пасок на талії невістки Оксани Білозір дуже схожий на брендову річ за 13 тисяч гривень.

Це помітила журналістка Анна Стешенко.

Цю фірмову пряжку Salvatore Ferragamo важко не впізнати фото олександра гончарова

Такий шкіряний пасок від Salvatore Ferragamo можна знайти у відомих київських бутіках. Але, може, Білозір знову купила підробку у Вінниці.

Що цікаво, на фото з сесійної зали на депутатці ременя вже немає.

Зняла, щоб не спалитися? фото з facebook білозір

Нагадаємо, у вересні минулого року Лариса Білозір прийшла в Раду з сумкою, дуже схожою на культову модель від Hermes, і заявила, що це фейк за 7 тисяч гривень.