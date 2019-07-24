Білозір у Раді, дубль 2: невістка співачки пройшла в парламент по мажоритарці

У новій Раді, вибори до якої відбулися 21-го липня, знову буде Білозір, але не Оксана, а її невістка Лариса.

37-річна дружина старшого сина Білозір пройшла до парламенту у 15 окрузі на Вінничині як самовисуванка. До речі, в 17-му окрузі пройшов її тато – нардеп від БПП Микола Кучер.

Як ще у далекому 2014-му році писала журналістка Тетяна Ніколаєнко, Білозір намагалася просунути до Ради свого сина Андрія. Про це вона прямо просила Юрія Луценка, але той у відповідь порадив почати з міськради.

Син Білозір депутатом не став, зате невістка здобула

Син не пройшов, зате невістка виявилася спритнішою. І не дивно, адже якщо почитати біографію депутатки на її сайті та подивитися сторінку в Instagram – Лариса просто-таки природжена чиновниця.

Раніше в Раді була кума Порошенка, а тепер буд її невістка

Економіст із кандидатським ступенем, навчалася у Брюсселі, голова громадської організації та лауреатка конкурсів із благодійності. А ще – лауреатка славнозвісного конкурсу "Жінка ІІІ тисячоліття". Залишилося сподіватися, що і смак у неї кращий за свекруху, яка любила помайоріти в Раді своїми веселими костюмчиками.

Оксана Білозір у Facebook заявила, що пишається Ларисою

Лариса з Андрієм виховують двох дочок.

Судячи з фото у мережі, Лариса полюбляє вишиванки, всілякі вишиті сукні та ділові жакети. Брендовими сумками теж не гребує.

Сумочка від Dior, як бачимо, у гардеробі депутатки вже є. Така річ, якщо вона справжня, коштує від 3 тисяч доларів

Фемілі-луки Лариса теж любить робити

Але, схоже, любов до квіточок у Білозір таки спільна

Спортом депутатка теж займається, принаймні, якщо треба для справи

"Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки, як самовисуванка, і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це був мій найважливіший досвід в політиці. Але тепер, мені здається, що я не боюся нічого і нікого, ні жодної роботи у світі", - написала новоспечена депутатка у своєму Instagram



Фото з Facebook, Instagram