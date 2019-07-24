Білозір у Раді, дубль 2: невістка співачки пройшла в парламент по мажоритарці
У новій Раді, вибори до якої відбулися 21-го липня, знову буде Білозір, але не Оксана, а її невістка Лариса.
37-річна дружина старшого сина Білозір пройшла до парламенту у 15 окрузі на Вінничині як самовисуванка. До речі, в 17-му окрузі пройшов її тато – нардеп від БПП Микола Кучер.
Як ще у далекому 2014-му році писала журналістка Тетяна Ніколаєнко, Білозір намагалася просунути до Ради свого сина Андрія. Про це вона прямо просила Юрія Луценка, але той у відповідь порадив почати з міськради.
Син не пройшов, зате невістка виявилася спритнішою. І не дивно, адже якщо почитати біографію депутатки на її сайті та подивитися сторінку в Instagram – Лариса просто-таки природжена чиновниця.
Економіст із кандидатським ступенем, навчалася у Брюсселі, голова громадської організації та лауреатка конкурсів із благодійності. А ще – лауреатка славнозвісного конкурсу "Жінка ІІІ тисячоліття". Залишилося сподіватися, що і смак у неї кращий за свекруху, яка любила помайоріти в Раді своїми веселими костюмчиками.
Лариса з Андрієм виховують двох дочок.
Судячи з фото у мережі, Лариса полюбляє вишиванки, всілякі вишиті сукні та ділові жакети. Брендовими сумками теж не гребує.
Фото з Facebook, Instagram