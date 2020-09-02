"Купила у Вінниці": невістка Білозір прокоментувала приписану їй сумку Hermes за $10 тисяч

Депутатці Ларисі Білозір, яка є невісткою ексміністерки Оксани Білозір, приписали легендарну сумку Hermès Kelly, ціни на яку стартують від 10 тисяч долларів. Але сама народна обраниця запевняє, що купила аксесуар у Вінниці за 7 тисяч гривень.

Журналістка Анна Стешенко побачила Білозір із сумкою1-го вересня на відкритті нової сесії у Раді і написала у своєму Facebook, що це саме та легендарна річ, на яку необхідно чекати кілька років у черзі.

"Найдорожча сумка депутата в цьому скликанні. Лариса Білозір, спочатку нардеп групи "За майбутнє", а з червня 2019 - мажоритарників групи "Довіра"… В руках Hermès Kelly, вартість якої стартує від $10.000. Але щоб придбати таку сумку, як відомо, необхідно чекати кілька років. Однак якщо дуже хочеться, то можна замовити ношену за 10.572 євро", - зазначила Стешенко.

Ось цю сумку зараз обговорюють у мережі

Сумка Білозір дійсно схожа на легендарну Hermes Kelly

У коментарях до посту дехто почав сумніватися у справжності сумки. А пізніше і сама Білозір написала, що сумка куплена у Вінниці за 7 тисяч. Депутатка навіть показала чек, але журналістка їй не повірила і попросила надати більше фото.

"Такий чек я могла і сама написати", - заявила журналістка і попросила в депутатки детальні фото її сумки, але поки їх не отримала

Нагадаємо, Білозір була обрана депутатом Ради 9 скликання по виборчому округу №15 (Вінницька область) як безпартійна самовисуванка. Зараз вона член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. У 2015 році вона була депутатом Вінницької обласної ради 7 скликання від БПП по округу №48.

Цікаво, ця сумка від Dior теж куплена у Вінниці?

У декларації Білозір жодних сумок та прикрас немає, окрім одного годинника, який належить чоловіку - Андрію Білозіру.

Оксана Білозір, кажуть, теж носила у Раду самі лише "репліки"

Пізніше журналістка Анна Стешенко показала ще більше брендів, які вигулювала на собі Білозір.

После моего поста о депутате группы мажоритарщиков «Доверие» Ларисе Билозир, которая пришла на открытие новой сессии... Posted by Анна Стешенко on Wednesday, September 2, 2020

Фото з Facebook