Мама Маска вигуляла пальто від Сільченко та вишиванку від Магдич

73-річна американська модель Мей Маск, мама винахідника та найбагатшої людини світу Ілона Маска, все частіше обирає українське.

Днями її помітили у вишиванці від Юлії Магдич та у пальті від Каті Сільченко.

В ошатній біло-синій сукні від Магдич Мей з’явилася у Катарі. Про це сама дизайнерка повідомила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of love❤worldwide🌍 (@yuliya_magdych)

Катя Сільченко теж похвалилася фактом, що мама Маска обрала пальто від її бренду The Coat.

Мей Маск у пальті з нової колекції бренду

Нагадаємо, раніше у вишиванці від Магдич була помічена Кетрін Зета-Джонс.