Мама Маска вигуляла пальто від Сільченко та вишиванку від Магдич
Понеділок, 8 листопада 2021, 14:44
73-річна американська модель Мей Маск, мама винахідника та найбагатшої людини світу Ілона Маска, все частіше обирає українське.
Днями її помітили у вишиванці від Юлії Магдич та у пальті від Каті Сільченко.
В ошатній біло-синій сукні від Магдич Мей з’явилася у Катарі. Про це сама дизайнерка повідомила в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Катя Сільченко теж похвалилася фактом, що мама Маска обрала пальто від її бренду The Coat.
Нагадаємо, раніше у вишиванці від Магдич була помічена Кетрін Зета-Джонс.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії