Мама Маска вигуляла пальто від Сільченко та вишиванку від Магдич

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:44

73-річна американська модель Мей Маск, мама винахідника та найбагатшої людини світу Ілона Маска, все частіше обирає українське.

Днями її помітили у вишиванці від Юлії Магдич та у пальті від Каті Сільченко.

В ошатній біло-синій сукні від Магдич Мей з’явилася у Катарі. Про це сама дизайнерка повідомила в Instagram.  

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Made of love❤worldwide🌍 (@yuliya_magdych)

Катя Сільченко теж похвалилася фактом, що мама Маска обрала пальто від її бренду The Coat. 

 
Як відомо, вбрання від The Coat дуже любить перша леді Олена Зеленська 
 
Мей Маск у пальті з нової колекції бренду 

Нагадаємо, раніше у вишиванці від Магдич була помічена Кетрін Зета-Джонс.


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів