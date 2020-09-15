Перша леді прилетіла у Відень в небесно-блакитному костюмі від українки

Вівторок, 15 вересня 2020, 13:54

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вперше за карантин полетіли закордон. 

15-го вересня розпочався офіційний візит подружжя до Австрії. Для нього перша леді обрала небесно-блакитний костюм від одного зі своїх улюблених українських брендів.

"Прибули до Австрії. Попереду – два насичені дні… Крім протокольних заходів, обов'язково відвідаю галерею Альбертіна. Хочу особисто подякувати керівництву за допомогу у створенні україномовного аудіогіда. І, звичайно ж, його протестувати", - повідомила перша леді в Instagram.

 
Зеленська прилетіла до Відня у костюмі від бренда Каті Сільченко The Coat
 
Ніжний колір вбрання пані Олена доповнила контрастними темними човниками

До речі, у схожому костюмі перша леді була торік в Ризі. 

 
Перша леді небайдужа до блакитних костюмів. Це вона минулого жовтня в Ризі 

Нагадаємо, влітку Зеленська перехворіла на коронавірус і розказала, як відбувалося її лікування. 

Фото з сайту президента та з Instgram

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