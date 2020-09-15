Перша леді прилетіла у Відень в небесно-блакитному костюмі від українки
Вівторок, 15 вересня 2020, 13:54
Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вперше за карантин полетіли закордон.
15-го вересня розпочався офіційний візит подружжя до Австрії. Для нього перша леді обрала небесно-блакитний костюм від одного зі своїх улюблених українських брендів.
"Прибули до Австрії. Попереду – два насичені дні… Крім протокольних заходів, обов'язково відвідаю галерею Альбертіна. Хочу особисто подякувати керівництву за допомогу у створенні україномовного аудіогіда. І, звичайно ж, його протестувати", - повідомила перша леді в Instagram.
До речі, у схожому костюмі перша леді була торік в Ризі.
Нагадаємо, влітку Зеленська перехворіла на коронавірус і розказала, як відбувалося її лікування.
Фото з сайту президента та з Instgram
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