Перша леді прилетіла у Відень в небесно-блакитному костюмі від українки

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вперше за карантин полетіли закордон.

15-го вересня розпочався офіційний візит подружжя до Австрії. Для нього перша леді обрала небесно-блакитний костюм від одного зі своїх улюблених українських брендів.

"Прибули до Австрії. Попереду – два насичені дні… Крім протокольних заходів, обов'язково відвідаю галерею Альбертіна. Хочу особисто подякувати керівництву за допомогу у створенні україномовного аудіогіда. І, звичайно ж, його протестувати", - повідомила перша леді в Instagram.

Зеленська прилетіла до Відня у костюмі від бренда Каті Сільченко The Coat

Ніжний колір вбрання пані Олена доповнила контрастними темними човниками

До речі, у схожому костюмі перша леді була торік в Ризі.

Перша леді небайдужа до блакитних костюмів. Це вона минулого жовтня в Ризі

Нагадаємо, влітку Зеленська перехворіла на коронавірус і розказала, як відбувалося її лікування.

Фото з сайту президента та з Instgram