"Битва за світло": Усик став обличчям колекції DAMIRLI та ДТЕК, присвяченої праці енергетиків під час війни

Бренд дизайнерки Ельвіри Гасанової DAMIRLI у співпраці з ДТЕК створив колекцію одягу, що відсилає до форми енергетиків, які з початку повномасштабної війни відновлюють зруйновану інфраструктуру та повертають світло в українські міста і домівки.

Центральним елементом колекції стала весняно-осіння куртка, дизайн якої відсилає до спецодягу енергетиків. Її меседж — Fight for Light — нагадує про щоденну працю тих, хто робить своє без зайвого розголосу, але з критичним значенням для країни.

Обличчям проєкту став абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який неодноразово підтримував українську енергетику, привертаючи уваги світової спільноти до необхідності її відновлення.

Олександр Усик став обличчям колекції, присвяченій енергетикам

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"Моє натхнення — це Бог, родина, люди. Це світло, що горить усередині й не піддається темряві. Світло — це не тільки те, що навколо. Це те, що всередині. Його не вимкнеш, не загасиш, не зупиниш. Воно горить у волі, в дії, в перемозі. Воно горить у справжніх героях — енергетиках, які щодня борються, щоб світло було в кожному домі. "Fight for Light" — це наша битва за світло, яке ніколи не згасає", - зазначив Олександр Усик.

100% прибутку від продажу куртки буде передано на психологічну підтримку дітей, які втратили батьків під час війни. Партнером у реалізації цієї мети стала ГО Gen.Ukrainian.

Та сама головна річ кампейну - весняно-осіння куртка

"Світло, яке не згасити і не вимкнути"

"Ми хочемо, щоб цей одяг розповідав історію незламності українців, кожен з яких на своєму місці відстоює незалежність країни, відбудовує зруйноване ворогом, повертає світло надії тим, хто зараз цього потребує найбільше.

Ми створили річ, яка працює не тільки як одяг, а й як знак підтримки. Це спосіб розповісти про тих, хто продовжує тримати країну в складний час — і допомогти тим, хто цього найбільше потребує", — зазначають у DAMIRLI.

Нагадаємо, у 2023-му Усик на пресконференцію з Дюбуа прийшов у вишиванці з калиною від DAMIRLI.