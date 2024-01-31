Презентація українського бренду Parfum Büro | M-collections у Парижі

Цієї зими в знаковому для всіх шанувальників високої парфумерії бутику Jovoy (Paris, 4 Rue de Castiglione) відбулася презентація Parfum Büro | M-collections. Захід присвячений відкриттю продажів ароматів бренду у Франції.

Parfum Büro | M-collections по праву є українським брендом нішевої парфумерії №1:

його кріейтором і натхненником став Дмитро Слесарєв - власник одного з лідерів парфумерного ринку України Parfum Büro (20 років на ринку, ексклюзивний дистриб’ютор десятків світових брендів, має власну мережу бутиків);

вперше для українського бренду аромати створював відомий італійський професійний парфумер Мауріціо Черіцца, який співпрацює з багатьма знаменитими парфумерними домами;

колекція Parfum Büro | M-collections продається в бутиках Parfum Büro, Віддушина від Parfum Büro, а також в мережі найбільшого ритейлу України Брокард;парфуми Parfum Büro | M-collections вже представлені і користуються попитом в країнах Балтії, зокрема в мережі Douglas;

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На заході були присутні: кріейтор і власник Parfum Büro | M-collections Дмитро Слесарєв, власник бутику та однойменного бренду Jovoy Француа Ена, власники інших відомих парфумерних брендів та бутиків, клієнти і поціновувачі високої парфумерії, представники української спільноти та селебретіз.

В програмі – тестування парфумів бренду Parfum Büro | M-collections, пригощання, цікаві заходи, дружня атмосфера і щира українська гостинність.

Крутий музичний супровід, який викликав захоплення – ексклюзивний лайф-сет від українського артиста Катро Заубер.

Дмитро Слесарєв: «Ми пишаємося тим, що Parfum Büro | M-collections з успіхом представлено на міжнародному рівні. Наш бренд створено з любов’ю до парфумерії і до України. Цей захід – унікальна можливість поділитися цим натхненням, залучити до української нішевої парфумерії якомога більше людей».

Місце презентації свідчить про те, що українська парфумерія не просто викликає зацікавленість, а має реальні перспективи стати успішним бізнес-проектом для світового парфумерного ринку.

Візитівка компанії

Parfum Büro – понад 20 років провідний експерт України з нішевої парфумерії. В портфоліо компанії співробітництво зі відомими парфумерними виробниками. Тож з таким досвідом і любов’ю до справи створення власної колекції було, як кажуть, справою часу. І коли цей час настав, засновник Parfum Büro Дмитро Слєсарєв запросив до співпраці Мауріціо Черіцце, одного з найкращих італійських “носів”, в портфоліо якого є аромати для Panama 1924, Roberto Ugolini, Hugh Parsons тощо.

Як заведено у нішевій сфері, Parfum Büro | M-collections несе в собі продуману ідеологію.

Дмитро Слєсарєв: «Ольфакторне сприйняття є одним із найважливіших джерел обміну інформацією та засобів комунікації. Руками парфумера створюється надпотужна, але надзвичайно делікатна зброя ефективного впливу на оточуючих. М-колекції від parfum büro навчать вас вміло користуватися нею та досягати власних як романтичних, так і прагматичних цілей».

Наразі лінійка ароматів містить дві колекції з незвичними для ольфакторного світу концепціями:

M1 - MOOD collectionЯким би не був наш настрій - веселим, піднесеним, ліричним, грайливим, сумним, тривожним, поетичним, задумливим, жартівливим, урочистим, ми можемо передавати його найтонші відтінки за допомогою парфумерної композиції. А найголовніше, парфуми можуть не лише віддзеркалювати настрій, але й створювати його і нам, і оточуючим.

M2 - MESSAGE collectionМи вже звикли, що маленькі смайлики можуть надати емоційного забарвлення будь-якому повідомленню. А чи знаєте ви, що за допомогою аромату можна зробити офіційне оголошення, анонсувати подію, просто посміхнутися, і навіть зізнатися у коханні ...;) Майстерність ольфакторної техніки дає можливість сформулювати та відправити чіткий і ясний меседж, який буде правильно зрозумілий адресатом.

Parfum Büro | M-collections - парфуми з українською душею і італійською майстерністю - стали улюбленими ароматами не лише в Україні, а й за її межами.