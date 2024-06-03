"175 разів попросила так не робити": дружина Федорова на шкільному балі доньки замилувала ніжностями з чоловіком

Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Анастасія закарбувала на фото випускний бал їхньої 7-річної доньки Марусі.

Окрім шкільних знімків Анастасія також показала романтичну витівку чоловіка.

"Випускний бал першокласника. Маруся, Абрикоска моя, любимо тебе так сильно!", - підписала фото мама.

Родина на випускному балі 7-річної доньки

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Виявляється, Федоров ще той романтик...

Батьки закарбували перший шкільний бал Марусі

Як відомо, родина Федорових часто розказує про своє побутове життя. Так, наприклад, раніше Михайло показував, як веселить і чим годує доньку, поки мами немає поряд.