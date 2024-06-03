"175 разів попросила так не робити": дружина Федорова на шкільному балі доньки замилувала ніжностями з чоловіком
Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Анастасія закарбувала на фото випускний бал їхньої 7-річної доньки Марусі.
Окрім шкільних знімків Анастасія також показала романтичну витівку чоловіка.
"Випускний бал першокласника. Маруся, Абрикоска моя, любимо тебе так сильно!", - підписала фото мама.
Як відомо, родина Федорових часто розказує про своє побутове життя. Так, наприклад, раніше Михайло показував, як веселить і чим годує доньку, поки мами немає поряд.
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