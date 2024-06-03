"175 разів попросила так не робити": дружина Федорова на шкільному балі доньки замилувала ніжностями з чоловіком

Марія Мельник 3 червня, 13:00

Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Анастасія закарбувала на фото випускний бал їхньої 7-річної доньки Марусі.

Окрім шкільних знімків Анастасія також показала романтичну витівку чоловіка.

"Випускний бал першокласника. Маруся, Абрикоска моя, любимо тебе так сильно!", - підписала фото мама.

Маруся з батьками, Анастасією і Михайлом Федоровим

Родина на випускному балі 7-річної доньки


Михайло і Анастасія вже 9 років у шлюбі

Михайло і Анастасія вже 9 років у шлюбі

Романтична звичка Федорова

Виявляється, Федоров ще той романтик...

Батьки закарбували перший шкільний бал Марусі
Батьки закарбували перший шкільний бал Марусі

Як відомо, родина Федорових часто розказує про своє побутове життя. Так, наприклад, раніше Михайло показував, як веселить і чим годує доньку, поки мами немає поряд.

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