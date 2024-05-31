Переїзд скасовується? Дочка Джолі й Пітта відмовилася від прізвища батька – ЗМІ

18-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, здається, долучилася до тих дітей акторів, які забажали відмовитися від прізвища батька.

Щонайменше про це повідомляє TMZ, посилаючись на офіційні документи зі зміни імені, які Шайло начебто подала у день свого повноліття, 27-го травня.

Офіційно ім’я дівчина ще не змінила, адже документи все ще на розгляді.

18-річна Шайло несподівано забажала змінити прізвище фото GETTY IMAGES

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Цікаво, що до того, ходили чутки, ніби Шайло збирається переїздити до батька. Саме після свого 18-го дня народження, як запевняли джерела, вона планувала в’їхати до Пітта та його дівчини Інес де Рамон. Звісно, Джолі цій новині не зраділа.

Водночас, нещодавно ще одна дочка акторів, 15-річна Вів’єн, буцімто забажала позбутися батькового прізвища. Вона, як відомо, працювала з Джолі над бродвейською постановкою у якості асистентки режисерки. І на афішах та офіційних документах значилася як Вів’єн Джолі.

Нагадаємо, крім Шайло та Вів’єн, від прізвища батька відмовилася також Захара – прийомна дочка Джолі й Пітта. Вона ще під час вступу до університету представилася лише маминим прізвищем.