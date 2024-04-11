Інсайдер розповів, як кохана Пітта реагує на його судову війну з Джолі

Американський актор Бред Пітт після нової сторінки скандальної судової тяганини з ексдружиною Анджеліною Джолі не втрачає оптимізму. І причиною цьому є його дівчина Інес де Рамон.

Як пише People, посилаючись на власне джерело, нещодавні звинувачення Джолі в аб'юзі, який начебто був в їхніх стосунках до карколомного інциденту у літаку, сильно засмутили чоловіка.

"Давнішня драма з Енджі насправді стала звичною для нього. Особливо судова тяганина та звинувачення в аб’юзі. Для нього це було дійсно стресово – раз за разом захищатися і відстоювати (свою позицію - ред.). Але оскільки ситуація, здається, не змінюється, він намагається рухатися далі", – сказав інсайдер.

Актор вирішив рухатися далі фото getty images

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До речі, важливим джерелом підтримки для Пітта була і є його кохана Інес де Рамон.

"Хоча Бред і оточений друзями, яким довіряє, йому впродовж років було дуже самотньо. Спільне життя з Інес робить його дуже щасливим. Вона – чудова. В неї нема такого багажу від попередніх стосунків, тож вона може його просто підтримувати", – додав інсайдер.

Інес підтримує Бреда у складний перріод фото з соцмереж

Як відомо, Пітт не так давно з’їхався з де Рамон. А невдовзі до них також переїде дочка актора Шайло. Подейкують, Джолі не зраділа такому рішенню дитини.

Нагадаємо, нещодавно Пітт відмовився продовжувати судову боротьбу за опіку над дітьми.