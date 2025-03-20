Зникла у Дубаї: 20-річна українська OnlyFans-модель перебуває в лікарні у важкому стані

20-річну українську OnlyFans-модель Марію Ковальчук, яка протягом останніх 10 днів не виходила на зв'язок, знайшли у важкому стані в Дубаї.

У коментарі для видання "Еспресо.Захід" її матір Анна повідомила, що у її доньки виявили численні переломи.

"Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити", - заявила жінка для росЗМІ.

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9-го березня дівчина відвідала розважальний захід, де познайомилася з двома чоловіками, нібито представниками модельного бізнесу.

10-го березня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Вже 11-го березня Марія мала вилетіти до Таїланду, однак більше не виходила на зв'язок.

Як повідомляють ЗМІ, Ковальчук прилетіла в Дубай 15-го грудня. У Telegraf вказують, що уродженка Львова Марія також брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", яку присвятили політологу Борису Кагарлицькому. Його засудили в Росії на 5 років за статтею про "виправдання тероризму".

Нагадаємо, у вересні 2024-го у Грузії знайшли мертвою трансгендерну модель, учасницю конкурсу краси Miss Trans Star International Кесарію Абрамідзе.