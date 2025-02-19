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Гузема чуттєвим відео оголосила, що втретє при надії

Марія Ткаченко - 19 лютого, 09:26
Валерія Гузема

Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема стане мамою втретє. Про це вона оголосила в Instagram, запостивши відео, де постає перед камерою з уже чималим животиком.

"Давно не було свіженьких відео", - таким підписом обмежилася 33-річна Валерія.

Валерія Гузема вагітна

Валерія втретє при надії

Як відомо, Гузема та її партнер, спортсмен-пілотажник Тимур Фаткуллін уже виховують 3-річного сина Тимура і півторарічну дочку Селін. А торік пара створила ще одне спільне "дитя" - колекцію прикрас, натхненну небом та авіацією. 

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