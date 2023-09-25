Валерія Гузема стала мамою вдруге та оголосила рідкісне ім'я дитини. ФОТО
32-річна дизайнерка прикрас Валерія Гузема та її 39-річний чоловік, спортсмен-пілотажник Тимур Фаткуллін стали батьками вдруге.
17-го вересня у пари народилася донечка, яку назвали рідкісним іменем Селін.
Про це щаслива мама повідомила у своєму Instagram та виклала кілька фото доньки і сина.
"Зроблено в любові і для любові", - написала Гузема.
Нагадаємо, у липні 2021-го Гузема і Фаткуллін стали батьками вперше.
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