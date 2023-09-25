Валерія Гузема стала мамою вдруге та оголосила рідкісне ім'я дитини. ФОТО

32-річна дизайнерка прикрас Валерія Гузема та її 39-річний чоловік, спортсмен-пілотажник Тимур Фаткуллін стали батьками вдруге.

17-го вересня у пари народилася донечка, яку назвали рідкісним іменем Селін.

Про це щаслива мама повідомила у своєму Instagram та виклала кілька фото доньки і сина.

Обличчя доньки Валерія не показала, як не показує і личко свого 2-річного первістка Тимура

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"Зроблено в любові і для любові", - написала Гузема.

Це, певно, знайомство брата з молодшою сестричкою

Тимур зустрічає вдома маму з Селін

Нагадаємо, у липні 2021-го Гузема і Фаткуллін стали батьками вперше.