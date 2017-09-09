Син Луценка одружився. ФОТО

Старший син генпрокурора Юрія Луценка Олександр розпрощався з холостяцьким життям.

Хлопець розписався 9-го вересня.

Спочатку про це повідомили джерела ТаблоID з оточення Луценка.

А пізніше Юрій Віталійович сам виклав фото молодят у своєму Facebook.

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"Любов творить чудеса. Тепер, крім двох синів, маю доню Настю", - написав Луценко у соцмережі

Як стало відомо ТаблоID, новоспечена невістка Луценка - маркетолог, працює за спеціальністю. Її мати - викладач англійської мови, а тато - бізнесмен.

Одного сина Луценко вже прилаштував

Як відомо, Олександр у 2014-му році провів півроку в АТО, чим його батько дуже пишається.

Нагадаємо, у генпрокурора є ще один син - Віталій.

Фото з Facebook