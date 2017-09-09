Син Луценка одружився. ФОТО
9 вересня 2017, 15:34
Старший син генпрокурора Юрія Луценка Олександр розпрощався з холостяцьким життям.
Хлопець розписався 9-го вересня.
Спочатку про це повідомили джерела ТаблоID з оточення Луценка.
А пізніше Юрій Віталійович сам виклав фото молодят у своєму Facebook.
|"Любов творить чудеса. Тепер, крім двох синів, маю доню Настю", - написав Луценко у соцмережі
Як стало відомо ТаблоID, новоспечена невістка Луценка - маркетолог, працює за спеціальністю. Її мати - викладач англійської мови, а тато - бізнесмен.
|Одного сина Луценко вже прилаштував
Як відомо, Олександр у 2014-му році провів півроку в АТО, чим його батько дуже пишається.
Нагадаємо, у генпрокурора є ще один син - Віталій.
Фото з Facebook
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