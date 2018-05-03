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"Фуд-блогерка" Тимошенко насмажила "ДНК нації" й підколола Порошенка
03.05.2018, 15:20
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Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко несподівано вирішила відволіктися від політики і спробувати себе в якості кулінарного блогера. Причому так, щоби й жіночки, які сидять на дієті, були задоволені, і щоби президентові Петру Порошенку гикнулося.

Відеоурок із приготування сирників Тимошенко записала з нагоди Дня кондитера й поділилася ним на Facebook-сторінці.

 Юлія Тимошенко вирішила переплюнути Юлію Висоцьку?

"...Так само, як вареники, як борщ, сирники є частиною нашого національного ДНК", - патетично анонсувала політикиня, дещо заплутавшись у роді дезоксирибонуклеїнової кислоти.

Зі слів Юлії Володимирівни, цей рецепт споконвіку передається в її родині. Але вона готує його дієтичну версію, майже без борошна і зі стевією замість цукру.

 Кому шматочок ДНК нації?

А закінчила свою "кулінарну передачу" Тимошенко зверненням до одного особливого кондитера.

"...Я також хочу привітати одного дуже відомого політика з цим славним святом і нагадати йому, що йому час повертатися в професію", - погуморила вона.

А от якби Тимошенко й Порошенко влаштували кулінарний баттл, то честь президента відстоювала б перша леді Марина. І на дієтичні сирники лідерки "Батьківщини" відповіла б важкою артилерією фірмових котлет із борщем.

Відео з Facebook Тимошенко 


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