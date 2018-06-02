Ляшко нарешті оформив стосунки з жінкою. ФОТО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко нарешті набув офіційного статусу одруженого чоловіка.
Вони з Росітою взяли офіційний шлюб у РАГСі і одразу ж виклали фото з розпису.
"Нова українська сім‘я. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!" - написав радикал.
|Наречена була не в білому
Як відомо, Ляшко з Росітою разом уже 20 років і мають спільну дочку Владиславу.
|Ну все, тепер Олег Валерійович - одружений чоловік, а Росіта - пристойна жінка
За кілька годин до весілля депутат запостив відео, на якому вони з "нареченою" співають у караоке "Ах эта свадьба пела и плясала".
За день до ЗАГСу Олег Валерійович виклав себе босого зі словами "До весілля готовий!".
|Ляшко за допомогою шлюбу сподівається попрощатися зі скандальним минулим?
Нагадаємо, про намір офіційно одружитися Ляшко повідомив у день 20-ї річниці стосунків з Росітою.
Фото та відео з Facebook