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Ляшко нарешті оформив стосунки з жінкою. ФОТО

02.06.2018, 13:52
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко нарешті набув офіційного статусу одруженого чоловіка.

Вони з Росітою взяли офіційний шлюб у РАГСі і одразу ж виклали фото з розпису.

"Нова українська сім‘я. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!" - написав радикал.

 Наречена була не в білому

Як відомо, Ляшко з Росітою разом уже 20 років і мають спільну дочку Владиславу. 

 Ну все, тепер Олег Валерійович - одружений чоловік, а Росіта - пристойна жінка

За кілька годин до весілля депутат запостив відео, на якому вони з "нареченою" співають у караоке "Ах эта свадьба пела и плясала".

За день до ЗАГСу Олег Валерійович виклав себе босого зі словами "До весілля готовий!". 

 Ляшко за допомогою шлюбу сподівається попрощатися зі скандальним минулим?

Нагадаємо, про намір офіційно одружитися Ляшко повідомив у день 20-ї річниці стосунків з Росітою

Фото та відео з Facebook


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