Фокус
Версія для друку

Приходько: Якщо навіть Тимошенко програє, я все одно залишуся у політиці

31.10.2018, 10:00
ЕКСКЛЮЗИВ

Співачка Анастасія Приходько, яка прийняла рішення піти у політику разом з командою Юлії Тимошенко, розказала, що робитиме у новій ролі.

Також у коментарі ТаблоID, Настя наголосила, що залишиться у політиціу навіть у разі програшу Тимошенко на виборах, .

"Якщо Юлія Володимирівна і програє вибори, в чому я дуже сумніваюся, я все одно залишуся в політиці. Моя думка не зміниться, і рішення я приймала свідомо. Наша команда готова відстоювати права всіх українців на всіх рівнях, і ми не залежимо від стану і посад представників партії "Батьківщина", - заявила Приходько.

 Поки що Приходько налаштувалася серйозно

Раніше Анастасія казала, що, окрім Тимошенко, її кликали й інші політичні сили. Однак співачка відмовилася називати, хто саме.

"На жаль, я не можу назвати імена і партії, з якими у мене був діалог. Думаю, що це буде не зовсім етично з мого боку. Можу сказати, що це як лідери парламентських фракцій і майбутні кандидати в Президенти України, так і представники нових партій і громадських рухів", - прокоментувала Настя.

"Але одна з причин, чому я вирішила приєднатися до команди Юлії Тимошенко, полягає в тому, що тільки вона в особистій бесіді бачила в мені не тільки співачку, а й людину зі своїми ідеями про зміну соціальної політики в Україні. Тому саме разом з партією "Батьківщина" я сподіваюся реалізувати наші напрацювання в цій галузі", - зауважила вона.

Тільки Тимошенко, за словами Насті, розгледіла в ній не лише співачку

До речі, Приходько вже розпочала свою діяльність. 30-го жовтня вона виступала на Форумі з Нацбезпеки України.

"Я акцентувала свою увагу саме на людиноцентричності і зміні законодавчого поля в цьому напрямку", - повідомила Настя.

 Анастасія виступила на Форумі з нацбезпеки

На запитання, як до її рішення поставилися рідні та близькі, Приходько сказала:

"Вони повністю підтримують мене, і ми не один місяць говорили про те, що одна справа допомагати як волонтер, і це напевно найважливіше, що може бути для кожного з нас. Але зовсім інша - допомагати на законодавчому рівні. Мої рідні згодні зі мною в цьому питанні".

Нагадаємо, три роки тому Приходько мала шанс потрапити до політики з партієї Олега Ляшка, але вчасно відмовилася. 

Фото з соцмережі


Посилання по темі

З артисток у політики: Приходько оголосила, що йде у команду Тимошенко - 30.10.2018 09:19

Приходько іде зі сцени: Втомилася слухати, що я не формат - 16.10.2018 10:14

Приходько уникнула розлучення та зняла кліп про заборонене кохання - 04.10.2018 15:45

Приходько: Я не вмію веселити людей - 05.03.2018 16:17

Новини

Як Лорак чепурили, а вона цицькоселфі знімала

"Я твоя віра": Брежнєва поділилася ніжним ФОТО з донькою

Джіджі Хадід показала рідкісні дитячі ФОТО

Гайтана з дочкою прикрасили обкладинку дитячого глянцю

Гурт Kiss дасть прощальний концерт у Києві

Кроуфорд на ранок після вечірки зробила "постільне" селфі без мейкапу

Майлі Сайрус приїхала зняти кліп у Києві? ВІДЕО

Єфросиніна поридала над цибулею в пародії на популярну пісню. ВІДЕО

"Сестри-близнючки": в мережі милуються селфі Пугачової та Орбакайте

Мейхер у салоні краси попозувала в вологому купальнику. ФОТО

Попа як у Кім: Каменських знову оголила сідниці. ФОТО

Повнотіла Ріанна в спідньому вдала з себе наречену. ФОТО




 
 
Головна  |  Скандал  |  Фокус  |  Лаунж  |  Бренд  |  Персона  |  Hot zone
Архів  |  Реклама на сайті  |  RSS  |  Зворотний зв'язок
©2005 — 2018, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту
посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим.
Матеріали позначені PROMOTED або ІМІДЖ ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами
Дизайн — студія  Pula
 