Приходько: Якщо навіть Тимошенко програє, я все одно залишуся у політиці

Співачка Анастасія Приходько, яка прийняла рішення піти у політику разом з командою Юлії Тимошенко, розказала, що робитиме у новій ролі.

Також у коментарі ТаблоID, Настя наголосила, що залишиться у політиціу навіть у разі програшу Тимошенко на виборах, .

"Якщо Юлія Володимирівна і програє вибори, в чому я дуже сумніваюся, я все одно залишуся в політиці. Моя думка не зміниться, і рішення я приймала свідомо. Наша команда готова відстоювати права всіх українців на всіх рівнях, і ми не залежимо від стану і посад представників партії "Батьківщина", - заявила Приходько.

Поки що Приходько налаштувалася серйозно

Раніше Анастасія казала, що, окрім Тимошенко, її кликали й інші політичні сили. Однак співачка відмовилася називати, хто саме.

"На жаль, я не можу назвати імена і партії, з якими у мене був діалог. Думаю, що це буде не зовсім етично з мого боку. Можу сказати, що це як лідери парламентських фракцій і майбутні кандидати в Президенти України, так і представники нових партій і громадських рухів", - прокоментувала Настя.

"Але одна з причин, чому я вирішила приєднатися до команди Юлії Тимошенко, полягає в тому, що тільки вона в особистій бесіді бачила в мені не тільки співачку, а й людину зі своїми ідеями про зміну соціальної політики в Україні. Тому саме разом з партією "Батьківщина" я сподіваюся реалізувати наші напрацювання в цій галузі", - зауважила вона.

Тільки Тимошенко, за словами Насті, розгледіла в ній не лише співачку

До речі, Приходько вже розпочала свою діяльність. 30-го жовтня вона виступала на Форумі з Нацбезпеки України.

"Я акцентувала свою увагу саме на людиноцентричності і зміні законодавчого поля в цьому напрямку", - повідомила Настя.

Анастасія виступила на Форумі з нацбезпеки

На запитання, як до її рішення поставилися рідні та близькі, Приходько сказала:

"Вони повністю підтримують мене, і ми не один місяць говорили про те, що одна справа допомагати як волонтер, і це напевно найважливіше, що може бути для кожного з нас. Але зовсім інша - допомагати на законодавчому рівні. Мої рідні згодні зі мною в цьому питанні".

Нагадаємо, три роки тому Приходько мала шанс потрапити до політики з партієї Олега Ляшка, але вчасно відмовилася.

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