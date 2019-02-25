У Джамали прокоментували її виступи в Росії у 2014 році

Після того, як навколо переможниці Нацвідбору на "Євробачення" MARUV розгорівся скандал через її заплановані концерти у Росії, у мережі витягли фото з новорічного корпоративу у Сочі 2014-го року за участю Джамали.

Співачці, яка привезла в Україну перемогу на євроконкурсі 2016-го року, закидають ці виступи як "зраду", через яку вона начебто не має права запитувати у конкурсантів "Чий Крим?".

ТаблоID звернувся по коментар до піар-директора Джамали, Дениса Козловського.

"До нас вже неодноразово зверталися по коментарі з цього приводу. Я особисто коментував це ще 2 роки тому", - зазначив він.

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Джамала дійсно виступала у Сочі 31-го грудня 2014-го року, але, за словами Козловського, це був її останній виступ на території Росії

"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.

"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", - зауважив Козловський.

Співачка неодноразово казала, що до анексованого Криму теж не їздить, хоча там і досі живуть її батьки

"У результаті було прийнято рішення відпрацювати підтверджені концерти і нові пропозиції не приймати. Це і були наші останні виступи в РФ. Після 31-го грудня 2014-го року Джамала не давала ані публічних, ані приватних концертів і не брала участі в фестивалях на території Росії", - підсумував Денис.

Фото з сайту Geometria.ru та з Instagram Джамали