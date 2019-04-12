Юркеш спародіював Зеленського: Можна людським голосом нормально балакати?

Якщо 21-го квітня на президентських виборах переможе Володимир Зеленський, у нього вже не буде часу на записи аудіороликів на кшталт "Тобі личить моє кохання". Та рекламодавці можуть сміливо звернутися до Юрка "Юркеша" Юрченка.

У нього вийшло спародіювати голос Зеленського, щоправда, з матюками.

У відео, яким Юркеш поділився на своїй Facebook-сторінці, також знялися кіт (він куняв) і сосиска (її їв артист).

"Можна людським голосом нормально балакати з людьми?", - риторично запитує Юрко.

"За*бали, бл*дь", - філософськи резюмує він.

Нагадаємо, останнім часом Володимир Зеленський, а також чинний президент Петро Порошенко стали героями незліченної кількості фотожаб та смішних відеороликів.