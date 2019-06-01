"Супермен" Зеленський у День захисту дітей показав сімейну ідилію на газоні
Субота, 1 червня 2019, 12:33
1-го червня президент Володимир Зеленський привітав із Днем захисту дітей світлиною себе з дочкою, сином та дружиною.
Перша родина зробила милу фотосесію у себе на галявині, і в кадр потрапили навіть три їхні песики.
До речі, 6-річного сина Кирила Володимир показав уперше.
"Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!" - написав гарант.
Нагадаємо, у далекому 2014-му році Володимир розказував, що з дітьми йому комфортно, бо вони повертають його до пісочниці.
Фото з Instagram
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