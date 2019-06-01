"Супермен" Зеленський у День захисту дітей показав сімейну ідилію на газоні
1-го червня президент Володимир Зеленський привітав із Днем захисту дітей світлиною себе з дочкою, сином та дружиною.
Перша родина зробила милу фотосесію у себе на галявині, і в кадр потрапили навіть три їхні песики.
До речі, 6-річного сина Кирила Володимир показав уперше.
"Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!" - написав гарант.
Перша леді Олена теж запостила добірку фото. Вона закликала не забувати, що діти - це наше майбутнє, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство.
"...А сьогодні я хочу сказати "дякую" своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист", - написала дружина президента.
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Нагадаємо, у далекому 2014-му році Володимир розказував, що з дітьми йому комфортно, бо вони повертають його до пісочниці.
Фото з Instagram