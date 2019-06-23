Телеведучий Скічко зібрався у політику з партією Зеленського

28-річний шоумен і телеведучий Олександр Скічко оголосив, що іде в політику.

Він балотуватиметься по мажоритарці від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це Сашко повідомив у своєму Instagram.

"Сьогодні були опубліковані списки мажоритарників від партії "Слуга народу". І тепер я можу офіційно сказати, що я іду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину", - заявив Скічко 22-го червня.

"І хочу одразу дати відповідь на питання, яке у вас виникає: чому, навіщо і яка взагалі в мене мотивація. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне - мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо", - пояснив Олександр.

"…Я вірю в нашого президента. Я вірю в партію "Слуга народу". Я вірю в те, що ви нас підтримаєте", - також заявив Скічко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 22 Июн 2019 в 9:49 PDT

Нагадаємо, Скічко одружений із власницею відомого столичного готелю Єлизаветою Юрушевою.