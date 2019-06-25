Кличка в Іспанії врятували з палаючої яхти

Боксер Володимир Кличко міг загинути у пожежі на яхті в Середземному морі.

Його врятувала пожежна частина Мальорки, неподалік від якої спортсмен відпочивав на орендованому судні разом із друзями та родичами.

Про це пише німецьке видання Bild.

Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега.

Морський відпочинок Кличка міг закінчитися трагічно, але, на щастя, ніхто не постраждав

"Все закінчилося добре завдяки пожежній частині Мальорки та команді на борту, члени якої зробили усе можливе, щоб евакуювати всіх на берег якнайшвидше", - розповів сам Кличко.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні яхти. Хто ще був на борту – невідомо.

До слова, не так давно Кличко хвалився собою в червоних шортах на вейкборді.

Фото з Instagram