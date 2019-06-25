Кличка в Іспанії врятували з палаючої яхти
25 червня 2019, 11:52
Боксер Володимир Кличко міг загинути у пожежі на яхті в Середземному морі.
Його врятувала пожежна частина Майорки, неподалік від якої спортсмен відпочивав на орендованому судні разом із друзями та родичами.
Про це пише німецьке видання Bild.
Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега, коли Кличко і компанія прямували з Ібіци на Майорку.
"Все закінчилося добре завдяки пожежній частині Майорки та команді на борту, члени якої зробили усе можливе, щоб евакуювати всіх на берег якнайшвидше", - розповів сам Кличко.
За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні яхти. Хто конкретно ще був на борту – не уточнюють.
До слова, не так давно Кличко хвалився собою в червоних шортах на вейкборді.
Фото з Instagram
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