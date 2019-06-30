Лобода у День Конституції поспівала перед керівником Офісу Зеленського

Виявляється, 28 червня День Конституції України співачка Світлана Лобода провела у рідному Києві.

Крім того, що зірка погуляла на весіллі своєї молодшої сестри Ксенії, вона ще й виступила в одному зі столичних клубів разом із Артуром Пірожоковим.

На концерті був помічений екс-голова АП, а тепер керівник Офісу президента Андрій Богдан, про що повідомляє telegram-канал "УП. Off the record".

Лобода виклала фото з весілля сестри, на якому була разом із дочкою Євою, та відео свого виступу.

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Молодшу доню Тільду на весілля, певно, не брали

Лобода з сестрою Ксюшею та мамою Наталею

Фото з новоспеченим чоловіком Ксенія поки не показала

Світлана та Олександр Ревва разом і у Пугачової з Галкіним відпочивають , і в Києві співають

Андрій Богдан полюбляє російську естраду українського походження?

Фото та відео з Instagram