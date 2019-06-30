Лобода у День Конституції поспівала перед керівником Офісу Зеленського
Неділя, 30 червня 2019, 08:45
Виявляється, 28 червня День Конституції України співачка Світлана Лобода провела у рідному Києві.
Крім того, що зірка погуляла на весіллі своєї молодшої сестри Ксенії, вона ще й виступила в одному зі столичних клубів разом із Артуром Пірожоковим.
На концерті був помічений екс-голова АП, а тепер керівник Офісу президента Андрій Богдан, про що повідомляє telegram-канал "УП. Off the record".
Лобода виклала фото з весілля сестри, на якому була разом із дочкою Євою, та відео свого виступу.
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В этот день мы были с ВАМИ #киев #деньКонституции 🐯❤️ @arthurpirozhkov
Фото та відео з Instagram
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