Ексчоловік Лорак засвітив cвою нову дівчину? ФОТО

Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона розлучилася в січні, засвітився з загадковою дівчиною в клубі.

Поки не можна сказати, чи незнайомка є новою пасією Мурата, але вона ніжно цілувала його в щічку.

Сторі з кралечкою чоловік запостив у Insta-сторі, але потім чомусь видалив.

Загадкова незнайомка цілувала ексчоловіка Лорак

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Нагадаємо, торік Муратові закидали інтрижку з фіналісткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2018 Яною Беляєвою. Саме через те, що Кароліна через ЗМІ взнала, як весело тусить зі сторонніми жіночками по караоке її чоловік, буцімто і розпався майже 10-річний шлюб.

Хто ж вона, ця Муратова кицюня?

Як відомо, сама Лорак уже теж не страждає на самоті. Подейкують, у неї роман із саунд-продюсером російського музичного лейблу Єгором Глєбом. Між іншим, Єгор - це колишній співачки Tayanna, і вона має від нього сина.

Як ми знаємо, свою з Муратом дочку Софію Кароліна забрала до Москви. Але з татком дівчинка періодично бачиться.

Ані Лорак офіційно розлучилася з батьком своєї доньки у січні

Фото з Instagram Лорак та Мурата Налчаджиоглу