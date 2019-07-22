Ексчоловік Лорак засвітив cвою нову дівчину? ФОТО
Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона розлучилася в січні, засвітився з загадковою дівчиною в клубі.
Поки не можна сказати, чи незнайомка є новою пасією Мурата, але вона ніжно цілувала його в щічку.
Сторі з кралечкою чоловік запостив у Insta-сторі, але потім чомусь видалив.
Нагадаємо, торік Муратові закидали інтрижку з фіналісткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2018 Яною Беляєвою. Саме через те, що Кароліна через ЗМІ взнала, як весело тусить зі сторонніми жіночками по караоке її чоловік, буцімто і розпався майже 10-річний шлюб.
Як відомо, сама Лорак уже теж не страждає на самоті. Подейкують, у неї роман із саунд-продюсером російського музичного лейблу Єгором Глєбом. Між іншим, Єгор - це колишній співачки Tayanna, і вона має від нього сина.
Як ми знаємо, свою з Муратом дочку Софію Кароліна забрала до Москви. Але з татком дівчинка періодично бачиться.
Фото з Instagram Лорак та Мурата Налчаджиоглу