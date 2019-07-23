"Геть мейкап!": речниця Зеленського показала обличчя без макіяжу

Речниця президента Володимира Зеленського, кандидатка філологічних наук та колишня журналістка Юлія Мендель вирішила показати своїм підписникам справжнє обличчя.

І хоча жінка й без того зазвичай не зловживає мейкапом, вона сфотографувалася зовсім ненафарбованою для Instagram.

"Геть мейкап!", - написала Мендель

Цей фотоблог 32-річна Юлія завела нещодавно: в ньому робота, подорожі, селфі й трохи котиків.

Реклама:

Це Юлія на роботі

Не можна бути у Лондоні та не сфотографуватися коло телефонної будки

У Юлії є коти

І маленьке чорне плаття

Нагадаємо, за словами Мендель, Зеленський особисто провів із нею 20-хвилинну співбесіду, причому ставив питання англійською мовою. Юлія вважає, навіть коли при знайомстві її вважають "дєвочкою", то вже проводжають - за розумом.

Фото з Instagram Мендель