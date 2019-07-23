"Геть мейкап!": речниця Зеленського показала обличчя без макіяжу
Вівторок, 23 липня 2019, 10:01
Речниця президента Володимира Зеленського, кандидатка філологічних наук та колишня журналістка Юлія Мендель вирішила показати своїм підписникам справжнє обличчя.
І хоча жінка й без того зазвичай не зловживає мейкапом, вона сфотографувалася зовсім ненафарбованою для Instagram.
Цей фотоблог 32-річна Юлія завела нещодавно: в ньому робота, подорожі, селфі й трохи котиків.
Нагадаємо, за словами Мендель, Зеленський особисто провів із нею 20-хвилинну співбесіду, причому ставив питання англійською мовою. Юлія вважає, навіть коли при знайомстві її вважають "дєвочкою", то вже проводжають - за розумом.
Фото з Instagram Мендель
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