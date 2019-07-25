Дана Борисова про заборону в’їзду в Україну: Я вчасно звідти забралася

Варто було російській телеведучій Дані Борисовій відвідати Київ тиждень тому, як СБУ вирішила заборонити їй в’їзд в Україну на три роки.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посилання на прес-службу СБУ.

До речі, коли саме заборонили Борисовій з’являтися на українській території, у відомстві не уточнили.

Цікаво, що буквально в середині липня Дана спокійнісінько розгулювала вулицями Києва, ходила до Лаври та на шопінг і постила все це у своєму Instagram.

Реклама:

Буквально 15-16 липня Дана тішилася своїми прогулянками Києвом та писала про те, які тут чудові люди

Телеведуча приїздила у столицю зніматися в одному з російських телешоу у якості наставниці.

Борисова милувалася українськими церквами та запевняла, що прикордонники її спокійно впустили до України

У сторі свого блогу Борисова прокоментувала заборону СБУ.

"Для мене це абсолютно прогнозуємо. Я цього чекала… Я вчасно звідти забралася, бо мене могли закрити, притягнути до відповідальності", - заявила Борисова.

До речі, два дні тому Борисова повідомила, що незабаром вирушає в круїз Сочі-Новоросійськ-Севастополь-Ялта.

Фото з Instagram