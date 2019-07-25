Дана Борисова про заборону в’їзду в Україну: Я вчасно звідти забралася
Варто було російській телеведучій Дані Борисовій відвідати Київ тиждень тому, як СБУ вирішила заборонити їй в’їзд в Україну на три роки.
Про це повідомляє "Детектор медіа" з посилання на прес-службу СБУ.
До речі, коли саме заборонили Борисовій з’являтися на українській території, у відомстві не уточнили.
Цікаво, що буквально в середині липня Дана спокійнісінько розгулювала вулицями Києва, ходила до Лаври та на шопінг і постила все це у своєму Instagram.
Телеведуча приїздила у столицю зніматися в одному з російських телешоу у якості наставниці.
У сторі свого блогу Борисова прокоментувала заборону СБУ.
"Для мене це абсолютно прогнозуємо. Я цього чекала… Я вчасно звідти забралася, бо мене могли закрити, притягнути до відповідальності", - заявила Борисова.
До речі, два дні тому Борисова повідомила, що незабаром вирушає в круїз Сочі-Новоросійськ-Севастополь-Ялта.
Фото з Instagram