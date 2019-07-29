Екс Подкопаєвої показав фітнес доньки Ющенка в намисті. ФОТО

Старша дочка експрезидента Віктора Ющенка, 39-річна Віталіна підкорила спортивний тренажер, причому досить гламурно - у намисті, схоже, з перлів.

Оригінальний фітнес-лук жінки засвітив у Facebook бізнесмен Тимофій Нагорний, відомий, зокрема, як ексчоловік гімнастки Лілії Подкопаєвої.

Нагорний тренувався разом із Ющенко?

"Займайтеся спортом, щоби бути здоровими, сильними та щасливими, як Віталіна Ющенко", - закликав він.

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Цікаво, чи не заважає Віталіні намисто під час занятть фітнесом

Нагадаємо, у дуже схожому або цьому самому намисті Віталіна вже показувалася в мережі, коли вони з невісткою Оленою вдавали білочок.

Фото з Facebook