Притула вперше показав личко 2-річної донечки. ФОТО
Понеділок, 29 липня 2019, 16:28
Шоуменові Сергію Притулі, який уявляв себе "батьком нації", не вдалося пройти до Ради разом із партією "Голос". Зате в нього є скарб, цінніший за всі мандати світу: син та донечка.
Малій, яка зветься Соломія, виповнилося два рочки, і гордий татусь уперше похвалився нею в Instagram.
"З Днем Народження, найжиттєрадісніша дівчинко на планеті! 2 рочки, вже геть доросла ;))))!!!", - написав Сергій.
Нагадаємо, нещодавно Притула відсвяткував і свій день народження. Причому 38-ліття артистові запам'ятається надовго, адже він зламав ногу під час танцю.
Фото з Instagram Притули
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