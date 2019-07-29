Притула вперше показав личко 2-річної донечки. ФОТО

Шоуменові Сергію Притулі, який уявляв себе "батьком нації", не вдалося пройти до Ради разом із партією "Голос". Зате в нього є скарб, цінніший за всі мандати світу: син та донечка.

Малій, яка зветься Соломія, виповнилося два рочки, і гордий татусь уперше похвалився нею в Instagram.

Донечці шоумена виповнилося 2 роки

"З Днем Народження, найжиттєрадісніша дівчинко на планеті! 2 рочки, вже геть доросла ;))))!!!", - написав Сергій.

В Сергія з дружиною Катериною є ще старший син Дмитро

Нагадаємо, нещодавно Притула відсвяткував і свій день народження. Причому 38-ліття артистові запам'ятається надовго, адже він зламав ногу під час танцю.

Фото з Instagram Притули