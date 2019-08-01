Зеленський похвалився своїм спортивним ранком. ФОТО

Політика спорту не завада. Так вважає президент Володимир Зеленський і доводить це на власному прикладі.

Перший день серпня гарант почав з тренування і фото у спортзалі. Та з не дуже вірного дієслова.

"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв))) Добрий ранок!", - написав Зеленський (або його прес-служба) в Instagram, вочевидь забувши, що в даному випадку краще було вжити слово "скасовувати".

Як відомо, Зеленський давав інтерв'ю під час першого офіційного закордонного візиту, сидячи на велотренажері.

А ще у статусі кандидата він тренувався біля Верховної Ради.