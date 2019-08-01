Зеленський похвалився своїм спортивним ранком. ФОТО

1 серпня 2019, 10:02

Політика спорту не завада. Так вважає президент Володимир Зеленський і доводить це на власному прикладі.

Перший день серпня гарант почав з тренування і фото у спортзалі. Та з не дуже вірного дієслова.

"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв))) Добрий ранок!", - написав Зеленський (або його прес-служба) в Instagram, вочевидь забувши, що в даному випадку краще було вжити слово "скасовувати".

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Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв))) Добрий ранок!

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 31 Июл 2019 в 11:30 PDT


Як відомо, Зеленський давав інтерв'ю під час першого офіційного закордонного візиту, сидячи на велотренажері.

А ще у статусі кандидата він тренувався біля Верховної Ради.


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