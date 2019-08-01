Сюмар привітала чоловіка з річницею селфі зі зморшками

Депутатка від "Народного фронту" Вікторія Сюмар вже рік як заміжня за екс-заступником мера Ірпеня, громадським діячем Дмитром Христюком. І на честь першої річниці весілля Віка запостила селфі з коханим.

Вона зауважила, що за рік у них обох додалося зморшок, але то від щастя і сміху.

Подружжя відзначає річницю шлюбу

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Нагадаємо, про роман Сюмар і Христюка стало відомо після того, як на фото у соцмережах користувачі вгледіли у них однакову кухню.

А потім Вікторія вже підтвердила шлюб із Дмитром. До цього вона була одружена з батьком своєї доньки, політологом Віктором Тараном.

Фото з соцмереж