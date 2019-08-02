Білик жаліє Зеленського і сподівається, що він помирить українців та росіян

Співачка Ірина Білик вважає, що багато українців бажає примирення з російським народом, тому і голосували за президента Володимира Зеленського та його партію.

Сама артистка теж сподівається, що в нього це вийде.

Про новообраного українського гаранта, якого їй шкода, Іра побалакала з російським виданням "Дни.ру".

Білик вважає, що віддаючи голос за Зеленського, багато хто голосував за примирення з росіянами

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У Білик запитали, як на її думку, чи вдасться Зеленському помирити "наші народи, які зараз переживають надважку кризу в стосунках".

"Я вважаю, що так. Дуже багато людей сподіваються на це. Тому і голосують за "Партію Зе". Всі хочуть бачити нових людей у владі та саме з ним пов'язують усі свої сподівання", - зазначила артистка.

"...Але я йому не заздрю - уявляєте, яке це навантаження?! Жалію його навіть у душі, бо бути президентом - надважка праця. Без родини, без вихідних. Будемо йому помагати", - пообіцяла Іра.

Ірина, яка нині перебуває у відпустці в Греції, вболіває за новообраного гаранта

Зі слів Білик, вона та її російські колеги дуже чекають, коли "країни зможуть домовитися", і всі вони виступлять у Росії на одному концерті.

Нагадаємо, з обранням Зеленського радо вітали представники російського шоубізу.

Фото з Instagram Білик