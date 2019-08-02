Білик жаліє Зеленського і сподівається, що він помирить українців та росіян
Співачка Ірина Білик вважає, що багато українців бажає примирення з російським народом, тому і голосували за президента Володимира Зеленського та його партію.
Сама артистка теж сподівається, що в нього це вийде.
Про новообраного українського гаранта, якого їй шкода, Іра побалакала з російським виданням "Дни.ру".
У Білик запитали, як на її думку, чи вдасться Зеленському помирити "наші народи, які зараз переживають надважку кризу в стосунках".
"Я вважаю, що так. Дуже багато людей сподіваються на це. Тому і голосують за "Партію Зе". Всі хочуть бачити нових людей у владі та саме з ним пов'язують усі свої сподівання", - зазначила артистка.
"...Але я йому не заздрю - уявляєте, яке це навантаження?! Жалію його навіть у душі, бо бути президентом - надважка праця. Без родини, без вихідних. Будемо йому помагати", - пообіцяла Іра.
Зі слів Білик, вона та її російські колеги дуже чекають, коли "країни зможуть домовитися", і всі вони виступлять у Росії на одному концерті.
Нагадаємо, з обранням Зеленського радо вітали представники російського шоубізу.
Фото з Instagram Білик