Катерина Санторіна і Юлія Беріссе об'єднують країни у боротьбі за чисту планету

Сестри TheGlam, як їх ще називають у Європі, взялися за здійснення нового креативного еко-проекту.

У рамках заснованого Катериною Санторіною (@_santorina) і Юлією Беріссе (@cvetkova_official) щорічного міжнародного конкурсу краси в Монте-Карло "Miss TheGlam Monaco International"-2019 дівчата запускають рух "Краса проти пластику" (@beautyagainstplastic), привертаючи увагу громадськості до глобальної проблеми забруднення планети пластиком.

"Поки світові політики тільки роблять декларативні заяви на тему глобального забруднення, ми об'єднуємо людей по всьому світові і починаємо діяти. А така потужна індустрія, як мода і медіа - це найсильніші інструменти впливу, які здатні зрушити проблему з мертвої точки", - заявили засновниці еко-проекту.

Отже вже 4 вересня в Монако пройде конференція, присвячена цій загрозливій для планети еко-проблемі, де представниці з 10 країн, які приїхали боротися за головну корону у світі краси, представлять свої соціальні програми з порятунку планети від забруднення пластиковими відходами.

Спільно з впливовим fashion-агентством One Day Hero Agency і італійською продакшн-студіэю Steam Point Films було відзнято однойменний кампейн, показавши, що незалежно від матеріального становища і достатку, ми всі живемо на одній планеті і зобов'язані піклуватися про її чистоту.

До проекту може долучитися кожен, тим самим поліпшивши екологічну ситуацію у своєму регіоні.