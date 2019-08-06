Білик похвалилася електрокаром, якого подарував їй таємничий Валєра
Вівторок, 6 серпня 2019, 16:21
Співачка Ірина Білик похвалилася в мережі розкішним подарунком, від якого вона досі в шоці. Зірці вручили автівку Tesla, ще й із величезним бантом.
Причому на такий презент для Іри розщедрився не її законний чоловік Аслан Ахмадов, а давній друг, якого звати Валєра.
Оду подяки йому Білик написала у Instagram.
Нагадаємо, колишній бойфренд Ірини, шоумен Дмитро Коляденко нещодавно знову попросив її вийти за нього і навіть обручку подарував.
Фото з Instagram Білик
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