Білик похвалилася електрокаром, якого подарував їй таємничий Валєра

Співачка Ірина Білик похвалилася в мережі розкішним подарунком, від якого вона досі в шоці. Зірці вручили автівку Tesla, ще й із величезним бантом.

Причому на такий презент для Іри розщедрився не її законний чоловік Аслан Ахмадов, а давній друг, якого звати Валєра.

Оду подяки йому Білик написала у Instagram.

Ірина та її таємничий щедрий шанувальник дружать уже 30 років

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Оце так Валєра!

Дівчата, уважненько придивіться до цього чоловіка!

Нагадаємо, колишній бойфренд Ірини, шоумен Дмитро Коляденко нещодавно знову попросив її вийти за нього і навіть обручку подарував.

Фото з Instagram Білик