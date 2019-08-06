Білик похвалилася електрокаром, якого подарував їй таємничий Валєра

Співачка Ірина Білик похвалилася в мережі розкішним подарунком, від якого вона досі в шоці. Зірці вручили автівку Tesla, ще й із величезним бантом.

Причому на такий презент для Іри розщедрився не її законний чоловік Аслан Ахмадов, а давній друг, якого звати Валєра.

Оду подяки йому Білик написала у Instagram.

Ірина та її таємничий щедрий шанувальник дружать уже 30 років

Оце так Валєра!

Дівчата, уважненько придивіться до цього чоловіка!

Нагадаємо, колишній бойфренд Ірини, шоумен Дмитро Коляденко нещодавно знову попросив її вийти за нього і навіть обручку подарував.

Фото з Instagram Білик