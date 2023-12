Принц Вільям і Кейт у шортах позмагалися під парусами на очах у своєї малечі

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон узяли участь у благодійній регаті біля острову Вайт.

За тата і маму, які йшли під парусом із різними екіпажами, вболівали їхні старші діти, Джордж і Шарлотта. Їх гляділи батьки Кейт.

Для спортивного змагання герцог та герцогиня вбралися в шорти.

Загальний результат у яхти, на якій була Кетрін, виявився найгіршим, і за це герцогиня отримала ганебний приз - велику дерев'яну ложку.

Реклама:

Prince George watches his parents compete in a yacht race for the Kings Cup at Cowes Isle of Wight pic.twitter.com/CF6Z0N4USd

Before the presentation ceremony for The King’s Cup at Cowes Isle of Wight...Princess Charlotte pokes out her tongue. pic.twitter.com/tbnJKlRBZ8