Принц Вільям і Кейт у шортах позмагалися під парусами на очах у своєї малечі
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон узяли участь у благодійній регаті біля острову Вайт.
За тата і маму, які йшли під парусом із різними екіпажами, вболівали їхні старші діти, Джордж і Шарлотта. Їх гляділи батьки Кейт.
Для спортивного змагання герцог та герцогиня вбралися в шорти.
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Загальний результат у яхти, на якій була Кетрін, виявився найгіршим, і за це герцогиня отримала ганебний приз - велику дерев'яну ложку.
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Prince George watches his parents compete in a yacht race for the Kings Cup at Cowes Isle of Wight pic.twitter.com/CF6Z0N4USd— Arthur Edwards (@ArthurJEdwards) August 8, 2019
Before the presentation ceremony for The King’s Cup at Cowes Isle of Wight...Princess Charlotte pokes out her tongue. pic.twitter.com/tbnJKlRBZ8— Arthur Edwards (@ArthurJEdwards) August 8, 2019
Нагадаємо, 37-річну Міддлтон нещодавно запідозрили у використанні уколів ботоксу. Гучну заяву зробив один із топових пластичних хірургів Великої Британії й навіть показав фото "до" та "після".