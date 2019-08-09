Принц Вільям і Кейт у шортах позмагалися під парусами на очах у своєї малечі

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон узяли участь у благодійній регаті біля острову Вайт.

За тата і маму, які йшли під парусом із різними екіпажами, вболівали їхні старші діти, Джордж і Шарлотта. Їх гляділи батьки Кейт.

Для спортивного змагання герцог та герцогиня вбралися в шорти.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Сер 2019 р. о 5:19 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Сер 2019 р. о 7:29 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Сер 2019 р. о 11:26 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Сер 2019 р. о 12:08 PDT

Загальний результат у яхти, на якій була Кетрін, виявився найгіршим, і за це герцогиня отримала ганебний приз - велику дерев'яну ложку.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Сер 2019 р. о 11:28 PDT

Prince George watches his parents compete in a yacht race for the Kings Cup at Cowes Isle of Wight pic.twitter.com/CF6Z0N4USd — Arthur Edwards (@ArthurJEdwards) August 8, 2019

Before the presentation ceremony for The King’s Cup at Cowes Isle of Wight...Princess Charlotte pokes out her tongue. pic.twitter.com/tbnJKlRBZ8 — Arthur Edwards (@ArthurJEdwards) August 8, 2019

Нагадаємо, 37-річну Міддлтон нещодавно запідозрили у використанні уколів ботоксу. Гучну заяву зробив один із топових пластичних хірургів Великої Британії й навіть показав фото "до" та "після".