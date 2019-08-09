"Плюс 19 кг": Дімопулос на останніх тижнях вагітності знялася в купальнику
Колишня співачка Санта Дімопулос, яка готується народити у Монако свою другу дитину, розказала, скільки кіло вона вже набрала і як почувається.
У 35 тижнів вагітності жінка вибралася на пляж і знялася в купальнику для свого Instagram.
Як зізналася Санта, її "ейфорійка" вже сходить нанівець.
"Плюс 19 кілограмів, уже важко стояти, ходити, лежати. Спека нестерпна, ноги набрякають, стегна затерпають, лобкова кістка болить, дитина активна - регулярно гамселить по ребрах (уявляю смузі з внутрішніх органів). І, дивна річ, незважаючи на це, настрій прекрасний", - поділилася дружина бізнесмена Ігоря Кучеренка.
Зі слів Дімопулос, вона вже побувала на останньому УЗД.
"...Вага вже 2 - 2.200, голівкою донизу (вже давно), і ноги довгі, що не може не радувати", - похвалилася зірка.
Стать малюка Санта поки тримає у секреті, хоча її згадку про довгі ніжки дехто з підписників витлумачив як натяк на доньку. Нагадаємо, первісткові Дімопулос від шоумена Андрія Джеджули, Даніелю вже 10 років.
Фото з Instagram Дімопулос