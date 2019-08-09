"Плюс 19 кг": Дімопулос на останніх тижнях вагітності знялася в купальнику

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка готується народити у Монако свою другу дитину, розказала, скільки кіло вона вже набрала і як почувається.

У 35 тижнів вагітності жінка вибралася на пляж і знялася в купальнику для свого Instagram.

Як зізналася Санта, її "ейфорійка" вже сходить нанівець.

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"Плюс 19 кілограмів, уже важко стояти, ходити, лежати. Спека нестерпна, ноги набрякають, стегна затерпають, лобкова кістка болить, дитина активна - регулярно гамселить по ребрах (уявляю смузі з внутрішніх органів). І, дивна річ, незважаючи на це, настрій прекрасний", - поділилася дружина бізнесмена Ігоря Кучеренка.

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Зі слів Дімопулос, вона вже побувала на останньому УЗД.

"...Вага вже 2 - 2.200, голівкою донизу (вже давно), і ноги довгі, що не може не радувати", - похвалилася зірка.

Стать малюка Санта поки тримає у секреті, хоча її згадку про довгі ніжки дехто з підписників витлумачив як натяк на доньку. Нагадаємо, первісткові Дімопулос від шоумена Андрія Джеджули, Даніелю вже 10 років.

Фото з Instagram Дімопулос