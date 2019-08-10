Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко стала двічі бабусею. Її дочка Євгенія, одружена з бізнесменом Артуром Чечоткіним, народила хлопчика.

Радісну новину в Facebook повідомила секретар фракції "ВО "Батьківщина" у Київраді Тетяна Меліхова, привітавши родину з поповненням.

"Щиро вітаю з народженням сина Євгенію та Артура! А також Юлію Володимирівну з чоловіком, які вдруге стали бабусею та дідусем. Бажаю всій родині міцного здоров‘я, добробуту та родинного затишку", - написала вона.

Онучка Юлії Тимошенко Єва отримала братика

Євгенія в липні сумлінно проголосувала на виборах, але свого цікавого стану не розсекретила

Сама ЮВТ своїм новим статусом у мережі поки не хвалилася. Натомість присвятила допис неслухняному цуценяті Лорду, колишньому Карлу, і виклала миле фото з ним.

Юлія Володимирівна про новонародженого онука в соцмережах поки не написала, а про собаку - так

Як відомо, онучці Тимошенко Єві вже три рочки. Нагадаємо, первістка Жужа народжувала в Києві.

Фото з Facebook Тимошенко