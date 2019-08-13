Жовте міні та шампанське зрання: Бужинська відсвяткувала своє 40-річчя

Співачці Катерині Бужинській 13-го серпня виповнилося 40 років. Святкувала свій ювілей артистка у Греції, і кольором цього дня для неї став жовтий.

Себе у зухвалому міні та з келихом Катя показала в Instagram.

Катя Бужинська на грецьких канікулах зустріла свої 40

"Що, 40? А хто дасть: Які 40? 35! Ну, 25!", - промовила Бужинська в тості для самої себе.

View this post on Instagram День Варенья!!!!#бужинська #бужинская #корфу #деньнародження #деньрождения A post shared by Катерина Бужинська (@buzhynska) on Aug 12, 2019 at 11:03pm PDT

"Happy birthday to me!!!! В цей день особливо згадую батьків, які дали найцінніший скарб – життя! В цей день дякую Всевишньому, що веде мене земними стежками, дає сили, розум, терпіння,талант ,творити,співати для людей! В цей день дякую своєму янголу-охоронцю, що невтомно й пильно тримає наді мною крила...", - написала зірка.

View this post on Instagram A post shared by Катерина Бужинська (@buzhynska) on Aug 12, 2019 at 4:24pm PDT

Як відомо, Катя - багатодітна мамуся, в неї є дві доньки та син.

Нагадаємо, співачка не боїться показуватися шанувальникам не при параді, не приховує, що бути блондинкою - дорого, а ще має суперздібність їсти торти на ніч без шкоди для фігури.