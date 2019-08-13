Жовте міні та шампанське зрання: Бужинська відсвяткувала своє 40-річчя
Співачці Катерині Бужинській 13-го серпня виповнилося 40 років. Святкувала свій ювілей артистка у Греції, і кольором цього дня для неї став жовтий.
Себе у зухвалому міні та з келихом Катя показала в Instagram.
"Що, 40? А хто дасть: Які 40? 35! Ну, 25!", - промовила Бужинська в тості для самої себе.
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День Варенья!!!!#бужинська #бужинская #корфу #деньнародження #деньрождения
"Happy birthday to me!!!! В цей день особливо згадую батьків, які дали найцінніший скарб – життя! В цей день дякую Всевишньому, що веде мене земними стежками, дає сили, розум, терпіння,талант ,творити,співати для людей! В цей день дякую своєму янголу-охоронцю, що невтомно й пильно тримає наді мною крила...", - написала зірка.
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Як відомо, Катя - багатодітна мамуся, в неї є дві доньки та син.
Нагадаємо, співачка не боїться показуватися шанувальникам не при параді, не приховує, що бути блондинкою - дорого, а ще має суперздібність їсти торти на ніч без шкоди для фігури.