Донька "кварталівця" Кошового може представити Україну на дитячому Євробаченні. ВІДЕО

Старшій доньці актора "95 Кварталу" Євгена Кошового, Варварі не вдалося вибороти перемогу в українському дитячому вокальному телешоу, тож вона націлилася на Євробачення. Поки що - дитяче.

11-річна Варвара стала фіналісткою Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс. Про це повідомляє UA: Суспільне.

11-річна Варвара Кошова бореться за право представити Україну на дитячому Євробаченні

Композиція Кошової має назву "Диво в розмаїтті".

Раніше дівчинка вже двічі брала участь у "Голос. Діти"

У "візитці" Варвара розказує про те, захоплюється танцями, співами та малюванням, любить тварин та активний відпочинок.

Донька "кварталівця" Кошового у фіналі Нацвідбору

"Я хочу прийняти участь у дитячому Євробаченні, тому що цей конкурс може здійснити мої дві найзаповітніші мрії: стати відомою співачкою та прославити Україну на весь світ", - каже дівчинка.

Конкурсанта від України з-поміж десяти діток-учасників обере журі. Дитяче Євробачення пройде в Польщі в листопаді. Фото й відео всіх фіналістів можна побачити на сайті конкурсу.

Нагадаємо, одним із фанатів Варвари Кошової є президент Володимир Зеленський.

Євген Кошовий з дружиною Ксенією та доньками, Варварою і Серафимою

Фото з сайту конкурсу, фото JetSetter із Instagram, відео з YouTube