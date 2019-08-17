Рожевий танк і танці: соцмережі кепкують із Зе-параду Бадоєва. ФОТОЖАБИ та ВІДЕО

Субота, 17 серпня 2019, 19:01

Кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, які стали режисерами "Ходи гідності" до Дня Незалежності України, пообіцяли надати дійству "трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю".

Як усе то буде, всі ми побачимо 24-го серпня. А поки фантазію увімкнули інтернет-користувачі та жартують про те, яким вийде парад у шоубізовому стилі.

 
Соцмережі  наперед кепкують із "Зе-параду"
 
Алан Бадоєв та Олена Коляденко - режисери "Ходи гідності", яка цього року замінить традиційний військовий парад
 

 
 

 

Нагадаємо, Алан Бадоєв, у чийому портфоліо яскраві кліпи для Ганни Седокової, Олі Полякової, Ані Лорак та інших зірок, донедавна був бізнес-партнером Володимира Зеленського.

Фото й відео з соцмереж 

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