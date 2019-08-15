Бадоєв і Коляденко стали режисерами оновленого параду до Дня Незалежності

Кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко стануть режисерами "Ходи гідності", що відбудеться у День Незалежності України.

Дійство стане частиною нового формату святкування, яке замінить собою традиційний військовий парад, скасований президентом Володимиром Зеленським.

Репетиція "Ходи гідності" відбулася 15-го серпня на авіаційному заводі "Антонов". Кількома світлинами у своєму Instagram поділився Бадоєв.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 15 Сер 2019 р. о 5:22 PDT

Як написав режисер, у ході візьме участь "гордість країни": представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти.

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"У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі", - пообіцяв він.

Бадоєв та Коляденко зрежисують "Ходу гідності", які замінить військовий парад

Як повідомив Офіс президента, 24-го серпня плануються такі заходи як ушанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання та марш захисників України за участі ветеранів.

Іще буде музично-хореографічний флешмоб, де пролунають знакові українські пісні у сучасному аранжуванні.

"Дійство буде сучасним в ідеологічному і технічному аспектах", - зазначив глава ОП Андрій Богдан.

24-того серпня святкування пройде в новому форматі. Схоже, кардинально новому

Між іншим, донедавна Зеленський та Бадоєв були бізнес-партнерами, співвласниками кінокомпанії "Гауді Студіо". Президент передав свою частку, а також частки в ще семи компаніях бізнесменові Сергію Шефіру, пише "Економічна правда".

Брати Сергій та Борис Шефіри, а ще Тимур Міндіч тепер є власниками кіпрської компанії Green Family LTD.

Нагадаємо, саме Міндич свого часу познайомив Зеленського із Ігорем Коломойським.

Фото прес-служби та з Instagram Бадоєва