Стало відомо, чи поїде донька Кошового на дитяче Євробачення
Оргкомітет нацвідбору на цьогорічне дитяче Євробачення визначився з делегатом від України. І це буде не дочка актора "95 кварталу" Євгена Кошового Варвара, а інша юна співачка.
На міжнародний пісенний конкурс, що відбудеться 24-го листопада в місті Глівіце (Польща), поїде 13-річна Софія Іванько з Києва. Дівчинка виконає композицію "Коли здається".
Про це повідомляє UA: Суспільне.
"Ми визначили, що Софія Іванько є найкращою представницею України на Дитячому Євробаченні в цьому році. Чому? Тому що вона дуже відрізняється від інших учасників, вона дуже своєрідна, в неї є свій окремий дуже експресивно-емоційний характер, вона загадкова, в ній є щось, чого немає в інших людях і в інших учасниках", - зазначила членкиня журі, співачка Alyosha.
Вона додала, що пісню Софії треба трішки допрацювати, і вийде "дуже крутий матеріал".
До слова, Іванько та Кошова цього року були учасницями команди Джамали у телешоу "Голос. Діти". Варварі вдалося пройти далі, ніж Софії.
Нагадаємо, Варя Кошова хотіла поїхати на Євробачення з піснею "Диво в розмаїтті", щоби здійснити одразу дві свої мрії.
Фото з сайту UA: Суспільне, з Instagram, відео з YouTube