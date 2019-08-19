Alyona Alyona з голими плечима і виделкою епатувала кривавими ФОТО

Реперка Alyona Alyona вкотре довела, що гумор та епатаж - це саме про неї. Артистка знялася в рушнику, з бантиком у косах та виделкою в лобі. На щастя, не по-справжньому.

Кривавий розіграш Альона Савраненко влаштувала для підписників свого Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Легка вечеря🍴 Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official) 18 Сер 2019 р. о 11:17 PDT

Нагадаємо, нещодавно реперка показала, як їй набивають тату в пікантному місці, але досі не розкрила, що ж то за малюнок.

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